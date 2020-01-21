Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı... - Son Dakika

Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

29 dakika önce

Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı..., System.String[]

Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:32 Kaynak: AA
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