Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı... - Son Dakika

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Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
29 dakika önce
Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:32 Kaynak: AA
Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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