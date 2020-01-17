Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu 32 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu 32 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu 32 gözaltı kararı

6 saat önce

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu 32 gözaltı kararıADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonU düzenlendi.

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu 32 gözaltı kararı

ADANA merkezli 5 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonU düzenlendi. 32 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılığı (torbacılık) yaptığı öne sürülen 32 kişinin adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da 32 eve şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi.

Özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik aranan evlerde çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yayılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu 32 gözaltı kararı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı kadının makatından uyuşturucu çıktı
Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasında İmamoğlu'na yüklendi: Sana kimse İBB Başkanı demeyecek Devlet Bahçeli, CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" önergesini neden reddettiklerini açıkladı Esed rejimi güçleri ateşkes anlaşmasını bozdu ve Halep'e kara saldırısı başlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 14:25:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu 32 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]