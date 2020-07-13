Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Aralarında meslekten ihraç edilen polislerin yanı sıra aktif görev yapan hemşirelerin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, ardışık, ankesörlü ve büfe arama kaydıyla haklarında ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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