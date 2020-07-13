Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 6 ilde ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 6 ilde ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, ardışık, ankesörlü ve büfe arama kaydıyla haklarında ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da adresleri tespit edilen zanlılara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında meslekten ihraç edilen polislerin yanı sıra aktif görev yapan hemşirelerin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:35 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
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