Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 7 İlde Dolandırıcılık Operasyonu

Adana Merkezli 7 İlde Dolandırıcılık Operasyonu

55 dakika önce

Adana merkezli 7 ilde, kendilerini telefonda icra müdürlüğü personeli olarak tanıtarak icralık araçları piyasa değerinin altında satma vaadiyle kamu görevlilerini dolandırdığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 35 zanlı yakalandı.

Adana Merkezli 7 İlde Dolandırıcılık Operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 7 ilde, kendilerini telefonda icra müdürlüğü personeli olarak tanıtarak icralık araçları piyasa değerinin altında satma vaadiyle kamu görevlilerini dolandırdığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 35 zanlı yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, icralık araçları piyasa değerinin altında satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler, suç örgütüne yönelik Adana, İzmir, Bursa, Antalya, Giresun, Hatay ve Malatya'da 500 polisin katılımıyla "son haciz" adı verilen operasyon düzenledi.

Operasyonda, şebeke elebaşı olduğu ileri sürülen A.Ç'nin de arasında olduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Şebekenin, telefonla ulaştıkları kamu görevlilerini, piyasa değerinin altında araç satma vaadiyle sözde "ihale bedeli" adı altında kendi hesaplarına para yatırmalarını sağlayarak dolandırdığı öne sürüldü.

Bu yöntemle 80 kişiyi hedef alan suç örgütünün, 550 bin liralık haksız kazanç sağladığı, teknik takip kapsamında ise çok sayıda kamu görevlisinin 450 bin lira dolandırılmasının önüne geçildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:40 Kaynak: AA

Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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