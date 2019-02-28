Adana Merkezli 7 İlde Dolandırıcılık Operasyonu
36 dakika önce
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen suç örgütüne yönelik Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Adana
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen suç örgütüne yönelik Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Nitelikli dolandırıcılık', "Çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönetmek ve bu örgüte üye olmak' suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında Adana, İzmir
, Antalya
, Bursa
, Giresun
, Hatay
ve Malatya
illerinde Adana Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şu ana kadar 35 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 22 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Planlı yürütülen çalışmalarda, kendilerini 'icra müdürü' olarak tanıtan şüphelilerin çoğunluğu kamu görevlisi 79 kişinin yaklaşık 400 bin TL'sini dolandırdığı ileri sürülerek, söz konusu paraların bulunduğu banka hesaplarına bloke konulduğu öğrenildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:53 Kaynak: İHA
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