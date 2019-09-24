Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 7 ilde fetö operasyonu: 18 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Haber

Adana merkezli 7 ilde fetö operasyonu: 18 gözaltı kararı

1 saat önce

Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 eski komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 7 ilde fetö operasyonu: 18 gözaltı kararı, System.String[]

Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 eski komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2011 yılındaki komiserlik sınavına giren 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Osmaniye, İstanbul, Ankara, Mersin, Karaman ve Aksaray'da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü
---------------
Adli tıp biriminin dış görüntüsü
Adli tıp biriminin tabelası
Gözaltına alınan şüphelilerin polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

=====================


Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı
"Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı Kılıçdaroğlu'na açıkça soruldu: Abdullah Gül'e söz verdiniz mi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 10:28:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 7 ilde fetö operasyonu: 18 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]