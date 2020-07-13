Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı - Son Dakika

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

ADANA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ADANA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında hemşirelerin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullandığı ve ankesörlü büfe telefonlarından ardışık arama ile örgüt üyeleri irtibat kurduğu öne sürülen, aralarında hemşirelerin de bulunduğu 24 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana merkezli Karaman, Yozgat, Ankara, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı evlere giren ekipler, yaptıkları aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Şüphelilere ait dijital malzemelere de el koydu. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

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Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:51 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı - Son Dakika
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