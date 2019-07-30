Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

1 dakika önce

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu 30 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2019 07:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Eşini ve kayınpederini öldüren astsubay, cinayeti hediye aldığı ayakkabı nedeniyle işlemiş 3 bin canlı kurbağa ile otomobilde yakalandılar: 5 gözaltı Gökçek'ten AK Parti'de kripto FETÖ'cüler var itirafı! Patron ve patroniçe vurgusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.7.2019 07:28:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]