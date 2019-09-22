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Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

46 dakika önce

Adana merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Adana merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.


Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Bursa, Konya, Mardin, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta operasyon düzenlendi.


Aralarında asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerin bulunduğu, örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:48 Kaynak: AA
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