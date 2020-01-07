Adana merkezli 8 ilde 21 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 8 ilde 21 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Adana merkezli 8 ilde 21 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

6 saat önce

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencilerinin de yer aldığı 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 8 ilde 21 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı, System.String[]

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencilerinin de yer aldığı 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kimlikleri tespit edilen 21 zanlıya yönelik operasyonda, yakalanan bazı şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılar arasında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer alanların bulunduğu öğrenildi.

Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:54 Kaynak: AA
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