Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

6 saat önce

ADANA merkezli 8 ilde yapılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, 21 kişi hakkında gözaltına kararı verildi.

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu, System.String[]

ADANA merkezli 8 ilde yapılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, 21 kişi hakkında gözaltına kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro ekipleri Adana merkezli 8 ilde belirklenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Aralarında emniyet mahrem imanın olan F.M.D., askeri okul ile polis akademisinden atılanların da bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:02 Kaynak: DHA
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