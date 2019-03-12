Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 58 Gözaltı Kararı

Adana Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 58 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Adana merkezli 8 ilde terör örgütü FETÖ'yle ilişkisi olduğu iddiasıyla meslekten atılan 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 8 ilde terör örgütü FETÖ'yle ilişkisi olduğu iddiasıyla meslekten atılan 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) daha önceden polislikten ihraç edilmiş kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenledi. KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında KHK ile ihraç edilen polis memurlarından, örgüt yapılanması içerisine bağlı bulundukları zümre başkanı, öğretmen ve vekil olarak adlandırılan itirafçı mahrem imamlarının beyanları ile elde edilen dijital verilerden hareketle 58 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:06 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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