Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 59 Eski Polise Gözaltı Kararı

Adana Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 59 Eski Polise Gözaltı Kararı

1 saat önce

ADANA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı verildi.

Adana Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 59 Eski Polise Gözaltı Kararı, System.String[]
ADANA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı verildi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden yola çıkılarak KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Adana merkezli 8 ilde çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Baskınlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği belirtildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:21 Kaynak: DHA

Polis, Adana, Güncel
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