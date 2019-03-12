Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Adana Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu

4 dakika önce

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda itirafçı mahrem imamların ifadeleri ve dijital verilerden hareketle yapılan çalışmalarda gözaltı kararı verilen 58 şüpheliye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, aramalar yapıldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:28 Kaynak: AA

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