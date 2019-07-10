Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Adana, Güncel
Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polisin yakalanması için Adana merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:44 Kaynak: AA
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