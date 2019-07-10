Son Dakika Haberleri: Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Polis, Ekonomi
FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:47 
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