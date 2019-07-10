Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:47
6 araca hasar veren alkollü sürücü, mahalleli tarafından tekme tokat darp edildi! Başsavcılık açıkladı: Deşifre olmayan FETÖ'cüler darbeye katılanlardan fazla Beylikdüzü'nde silahlı, keserli, trafik kazası kavgası Gasptan kaçmak için yarı çıplak halde balkondan sarkan kişiyi itfaiye kurtardı