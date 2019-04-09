Adana Merkezli 8 İlde Fetö-Pdy Operasyonu; Çok Sayıda Eski Polis Gözaltına Alındı
39 dakika önce
Adana merkezli 8 ilde FETÖ-PDY operasyonu; çok sayıda eski polis gözaltına alındı (1)(Tür: Yurt)
Adana
merkezli 8 ilde FETÖ-PDY operasyonu; çok sayıda eski polis gözaltına alındı (1)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:59 Kaynak: DHA
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