Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 8 İlde Fetö-Pdy Operasyonu; Çok Sayıda Eski Polis Gözaltına Alındı

Adana Merkezli 8 İlde Fetö-Pdy Operasyonu; Çok Sayıda Eski Polis Gözaltına Alındı

39 dakika önce

Adana merkezli 8 ilde FETÖ-PDY operasyonu; çok sayıda eski polis gözaltına alındı (1)(Tür: Yurt)

Adana merkezli 8 ilde FETÖ-PDY operasyonu; çok sayıda eski polis gözaltına alındı (1)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:59 Kaynak: DHA

Polis, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor FETÖ'nün Özel Kuvvetler Komutanlığındaki Davasında Ceza Yağdı Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 08:38:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 8 İlde Fetö-Pdy Operasyonu; Çok Sayıda Eski Polis Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]