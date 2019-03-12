Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 8 İlde, Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında Meslekten İhraç Edilmiş 58 Polis Hakkında...

Adana Merkezli 8 İlde, Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında Meslekten İhraç Edilmiş 58 Polis Hakkında...

28 dakika önce

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Merkezli 8 İlde, Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında Meslekten İhraç Edilmiş 58 Polis Hakkında..., System.String[]
Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:04 Kaynak: AA

Adana, Polis, Güncel
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