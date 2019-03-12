Adana Merkezli 8 İlde, Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında Meslekten İhraç Edilmiş 58 Polis Hakkında...
28 dakika önce
Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana
merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:04 Kaynak: AA
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