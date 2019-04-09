Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 8 İlde, Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında Polislikten Khk ile İhraç Edilmiş 59...

Adana Merkezli 8 İlde, Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında Polislikten Khk ile İhraç Edilmiş 59...

1 saat önce

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Merkezli 8 İlde, Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında Polislikten Khk ile İhraç Edilmiş 59..., System.String[]
Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:29 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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