Adana Merkezli 8 İlde, Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında Polislikten Khk ile İhraç Edilmiş 59...
1 saat önce
Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana
merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:29 Kaynak: AA
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