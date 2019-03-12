Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 8 İlde İhraç Polislere Fetö Operasyonu

Adana Merkezli 8 İlde İhraç Polislere Fetö Operasyonu

1 saat önce

ADANA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile polislikten ihraç edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Merkezli 8 İlde İhraç Polislere Fetö Operasyonu, System.String[]
ADANA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile polislikten ihraç edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, daha önce yakalanan ve itirafçı olan zümre başkanı/öğretmen, vekil olarak adlandırılan mahrem imamların ifadeleri doğrultusunda, polislikten ihraç edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 8 ilde sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin de Adana'ya getirileceği belirtildi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:48 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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