Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 8 İlde, İhraç Polislere Fetö Operasyonu (2)

Adana Merkezli 8 İlde, İhraç Polislere Fetö Operasyonu (2)

51 dakika önce

41 GÖZALTIAdana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 58 eski polisten 41'inin gözaltına alındığı açıklandı.

Adana Merkezli 8 İlde, İhraç Polislere Fetö Operasyonu (2), System.String[]
41 GÖZALTI

Adana  Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 58 eski polisten 41'inin gözaltına alındığı açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:55 Kaynak: DHA

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