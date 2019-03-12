Adana Merkezli 8 İlde, İhraç Polislere Fetö Operasyonu (2)
51 dakika önce
41 GÖZALTIAdana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 58 eski polisten 41'inin gözaltına alındığı açıklandı.
41 GÖZALTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 58 eski polisten 41'inin gözaltına alındığı açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:55 Kaynak: DHA
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