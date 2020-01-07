Adana merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf teğmen ve eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen iki doktorun da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

Adana merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, System.String[]

Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf teğmen ve eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen iki doktorun da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin Adana, İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Bitlis'teki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında aktif görevde teğmen ve eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen kamuda görevli iki doktorun da olduğu 9 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer 12 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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