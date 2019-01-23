Adana Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu (2)
39 dakika önce
9 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYORAdana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 ilde 12 şüphelinin gözaltına alındığını belirtilerek, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
9 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 ilde 12 şüphelinin gözaltına alındığını belirtilerek, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan çalışmalarda, aralarında örgütün sözde 'Seyhan
büyük bölge eyalet imamı' ile avukat, meslekten ihraç edilen eski polisler, özel kurumlarda çalışan öğretmen ve ev kadınlarının da bulunduğu şüphelilerden 6'sının gizli iletişim aracı 'ByLock' kullanıcısı olduğu değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında diğer şüpheliler hakkında ise örgüt üyeliğine ilişkin başkaca deliller elde edilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:12 Kaynak: DHA
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