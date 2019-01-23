Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu (2)

Adana Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu (2)

39 dakika önce

9 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYORAdana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 ilde 12 şüphelinin gözaltına alındığını belirtilerek, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Adana Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu (2), System.String[]
9 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 ilde 12 şüphelinin gözaltına alındığını belirtilerek, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalarda, aralarında örgütün sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' ile avukat, meslekten ihraç edilen eski polisler, özel kurumlarda çalışan öğretmen ve ev kadınlarının da bulunduğu şüphelilerden 6'sının gizli iletişim aracı 'ByLock' kullanıcısı olduğu değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında diğer şüpheliler hakkında ise örgüt üyeliğine ilişkin başkaca deliller elde edilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:12 Kaynak: DHA

Adana, Başsavcı, Güncel
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