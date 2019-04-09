Adana Merkezli 9 İlde Fetö Operasyonu: 59 Eski Polise Gözaltı Kararı (2)

50 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAAdana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

50 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Adana merkezli 9 ilde, 2'si görevde, 57'si ise Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 59 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 50'sinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



?"Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Adana merkezli 9 ilde operasyon düzenlenmiştir. Terör Suçları Soruşturma Büromuz tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si aktif görevde, 57'si Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen toplam 59 polis memuru hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir. Adana merkezli Ankara, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin, Nevşehir ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonda şüphelilerden 50'si gözaltına alınmıştır. Haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda, elde edilen dijital verilerin incelenmesi ve örgüt içindeki itirafçıların ifadelerine göre; şüphelilerin örgüt içerisinde zümre başkanı, öğretmen, vekil şahıs olarak adlandırılan 'mahrem imamlara' bağlı bulundukları, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından örgütle bağlarını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilmektedir."

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