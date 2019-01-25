Adana Merkezli 9 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün FETÖ/PDY'ye yönelik 9 ilde düzenlediği operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 8 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan aralarında "Seyhan büyük bölge imamı"nın da bulunduğu 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltına alınan diğer 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Operasyon



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana merkezli Mersin, Trabzon, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 2'si kadın 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında örgütün sözde "Seyhan büyük bölge eyalet imamı"nın da olduğu belirtilmişti.

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