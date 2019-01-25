Adana
merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün FETÖ/PDY'ye yönelik 9 ilde düzenlediği operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 8 şüpheli, Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, aralarında "Seyhan
büyük bölge imamı"nın da bulunduğu 3 şüpheliyi tutukladı, 5'i adli kontrol şarıyla serbest bıraktı.
Operasyonda gözaltına alınan diğer 7 şüphelin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Operasyon
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana merkezli Mersin
, Trabzon
, Ankara
, Malatya
, Şanlıurfa
, Osmaniye
, Elazığ
ve Konya
'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 2'si kadın 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında örgütün sözde "Seyhan büyük bölge eyalet imamı"nın da olduğu belirtilmişti.