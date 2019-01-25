Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 9 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Adana Merkezli 9 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

3 saat önce

Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün FETÖ/PDY'ye yönelik 9 ilde düzenlediği operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 8 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, aralarında "Seyhan büyük bölge imamı"nın da bulunduğu 3 şüpheliyi tutukladı, 5'i adli kontrol şarıyla serbest bıraktı.

Operasyonda gözaltına alınan diğer 7 şüphelin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana merkezli Mersin, Trabzon, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 2'si kadın 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında örgütün sözde "Seyhan büyük bölge eyalet imamı"nın da olduğu belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:10 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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