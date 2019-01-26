Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 9 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Adana Merkezli 9 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

25 dakika önce

Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 Ocak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bir dönem Adana Emniyet Müdürlüğünde görev yapmış ve 15 Temmuz 2016'dan sonra meslekten ihraç edilerek rütbeleri alınan eski şube müdürlerinin eşleri olduğu öğrenilen G.Y, V.Y, G.K. ve G.T.S, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerden G.Y. ve V.Y. tutukladı, G.K. ve G.T.S'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin ise yakalandıkları illerde mahkemeye çıkarılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana merkezli Mersin, Trabzon, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 2'si kadın 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden, aralarında "Seyhan büyük bölge imamı"nın da bulunduğu 3'ü tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:30 Kaynak: AA

Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi

Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı, Yeniden Gündeme Geldi Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 10:55:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 9 İldeki Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]