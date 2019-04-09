Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli 9 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Adana Merkezli 9 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 2'si görevde, 57'si KHK ile meslekten ihraç edilmiş 59 polisten 50'si gözaltına alındı.

Adana Merkezli 9 İldeki Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 2'si görevde, 57'si KHK ile meslekten ihraç edilmiş 59 polisten 50'si gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adana, Ankara, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin, Nevşehir ve Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 59 zanlıdan 50'si yakalandı.

Şüphelilerin, örgüt içerisinde "zümre başkanı/öğretmen/vekil şahıs" olarak adlandırılan "mahrem imamlara" bağlı bulundukları, 17/25 Aralık sürecinin ardından örgütle bağlarını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri iddia edildi.

Diğer 9 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:18 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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