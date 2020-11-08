Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı

08.11.2020 13:47
Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı, System.String[]

Adana merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönilek operasyonda eylem hazırlığındaki 19 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönilek operasyonda eylem hazırlığındaki 19 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonrasında, Adana merkezli gerçekleştirilen operasyonda 19 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonda, yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu.

Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi. - ADANA

Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı

Adana, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana merkezli DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika


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