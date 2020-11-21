Adana merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 20'si tutuklandı - Son Dakika

Adana merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 20'si tutuklandı

21.11.2020 09:45

Adana merkezli 2 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Adana merkezli 2 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 8 Kasım'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 3 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.

Şüphelilerin, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılıp esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurları, İncirlik Hava Üssü ve ABD Adana Konsolosluğuna saldırı planladıkları iddia edildi.

Zanlıların, örgütün tutuklu sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in elebaşı olduğu Yamaçlı grubuyla bağlantıları bulunduğu, DEAŞ'ın kaçak yollardan sınır dışı geçişlerini organize ettikleri ve çeşitli bahanelerle vatandaşlardan para topladıkları öne sürüldü.

Kendilerince kurdukları sözde mahkemelerde suç işleyenlere cezalar verdikleri belirlenen şüphelilerin, tehdit, bıçak ve silahla yaralama gibi 21 suça karıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dijital materyallerde, zanlılardan A.C.S'nin kalaşnikof ve tabancayla çekilmiş fotoğrafları ele geçirildi, TNT ve RDX karışımlı yaklaşık 500 gram patlayıcı bulunan Salih K'ye ait kitabevi de mühürlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Adana'da 18, Muğla'da 1 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde, yaklaşık 500 gram patlayıcı, tabanca ve 2 av tüfeği ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Adana merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 20'si tutuklandı
Adana merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 20'si tutuklandı
Adana merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 20'si tutuklandı
Adana merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 20'si tutuklandı

Muğla, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 22 zanlıdan 20'si tutuklandı - Son Dakika


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