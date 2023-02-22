'Adana merkezli deprem' tedirginliği yaşayan halk, evlerine dönemiyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden yaklaşık 1 hafta sonra evlerine dönmeye başlayan Adanalılar, 20 Şubat'taki Hatay merkezli 2 depremin ardından tekrar toplanma alanlarında geceledi. Uzmanların 'Adana merkezli deprem' uyarılarıyla tedirginliğe kapılan halk, evlerine dönmekte tereddüt ediyor.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği kentlerden Adana'da bölge halkı toplanma alanlarında, çadır kentlerde gecelemeye başladı. Kentte yaklaşık 1 hafta sonra birçok kişi evlerine geri döndü. Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yine aynı korkuyu yaşayan bölge halkı evlerinden çıkıp yine toplanma alanlarında gecelemeye başladı. Uzmanların, 'Adana merkezli deprem' uyarılarının ardından tedirginliği artan çoğu kişi, evlerine dönmekten korkuyor. Birçok Adanalı ise çevre kentlerden Mersin başta olmak üzere yayla ve yazlık bölgelere gittiğinden kentte özellikle cadde ve sokaklardaki sessizlik dikkat çekiyor.