'Adana merkezli deprem' tedirginliği yaşayan halk, evlerine dönemiyor - Son Dakika
Üye Girişi

'Adana merkezli deprem' tedirginliği yaşayan halk, evlerine dönemiyor

22.02.2023 17:38
'Adana merkezli deprem' tedirginliği yaşayan halk, evlerine dönemiyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden yaklaşık 1 hafta sonra evlerine dönmeye başlayan Adanalılar, 20 Şubat'taki Hatay merkezli 2 depremin ardından tekrar toplanma alanlarında geceledi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden yaklaşık 1 hafta sonra evlerine dönmeye başlayan Adanalılar, 20 Şubat'taki Hatay merkezli 2 depremin ardından tekrar toplanma alanlarında geceledi. Uzmanların 'Adana merkezli deprem' uyarılarıyla tedirginliğe kapılan halk, evlerine dönmekte tereddüt ediyor.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği kentlerden Adana'da bölge halkı toplanma alanlarında, çadır kentlerde gecelemeye başladı. Kentte yaklaşık 1 hafta sonra birçok kişi evlerine geri döndü. Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 20 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yine aynı korkuyu yaşayan bölge halkı evlerinden çıkıp yine toplanma alanlarında gecelemeye başladı. Uzmanların, 'Adana merkezli deprem' uyarılarının ardından tedirginliği artan çoğu kişi, evlerine dönmekten korkuyor. Birçok Adanalı ise çevre kentlerden Mersin başta olmak üzere yayla ve yazlık bölgelere gittiğinden kentte özellikle cadde ve sokaklardaki sessizlik dikkat çekiyor.

'BU PSİKOLOJİYLE EVİME DÖNEMEM'6 Şubat'taki depremlerin ardından merkez Çukurova ilçesinde fuar alanına sığındıklarını, 16 Şubat'ta ise eve döndüklerini belirten Asiye Adıyaman, "Eve dönmüştük ama Hatay depremi olunca geri buraya geldik. Bu durum bizi çok kötü etkiledi. Psikolojik olarak bitmiş durumdayız. Bir çıkmazın içerisinde hissediyoruz. Evimize gidemiyoruz. Kaygılarımız sırtımızda koca bir yük oldu. Evimde hasar yok ama bu psikolojiyle evime dönemem" diye konuştu.'DÜŞÜNDÜKÇE TANSİYONUM YÜKSELİYOR'Fuar alanında annesiyle geceleyen Çokşükür Karataş ise deprem korkusundan psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, "Son depremde yine evden kaçtık. Adana'da 28'inde deprem olacak söylentileri var. Düşündükçe tansiyonum yükseliyor" dedi.Evlerine dönmek istediklerini fakat tedirgin olduklarını dile getiren Baran Aktürk ise olabilecek bir diğer depreme, evlerinin dayanıp dayanmayacağı konusunda emin olamadıklarını belirtti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Uzmanların yaptığı uyarılar Adana'da tedirginlik yarattı! Vatandaşlar korkudan evlerine dönemiyor Uzmanların yaptığı uyarılar Adana'da tedirginlik yarattı! Vatandaşlar korkudan evlerine dönemiyor ADANA 'Adana merkezli deprem' tedirginliği yaşayan halk, evlerine dönemiyor ADANA 'Adana merkezli deprem' tedirginliği yaşayan halk, evlerine dönemiyor

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Adana merkezli deprem' tedirginliği yaşayan halk, evlerine dönemiyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:13 Patron çıldırdı! Acun Ilıcalı yurt dışından bir kulüp daha satın alıyor
18:58 81 yaşındaki adam önce karısını öldürdü, sonra kendini vurdu
18:39 Nereden nereye! Bir dönemin efsanesi David Beckham pankek günü paylaşımıyla gündem oldu
18:13 Şehidin cenazesinde tabuta sarılan 4 çocuğun feryadı yürek dağladı
18:25 Annesinin vedası yürek dağladı! Depremde hayatını kaybeden Taner Savut, toprağa verildi
17:57 Depremin ilk anları polis telsizinde: Tüm personeli uyandırın, herkes acil durum konumuna geçsin
17:48 Yıkımına ara verilen sitede film gibi kedi kurtarma operasyonu
17:33 Uzmanların yaptığı uyarılar Adana'da tedirginlik yarattı! Vatandaşlar korkudan evlerine dönemiyor
14:19 Çoğu 1980'lerde inşa edildi! Yapımında ateş tuğla kullanılan evler depremde dimdik ayakta kaldı
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna'yı hastanede ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2023 19:24:22. #1.12#
SON DAKİKA: 'Adana merkezli deprem' tedirginliği yaşayan halk, evlerine dönemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement