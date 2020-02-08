Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Adana merkezli 3 ilde 95 kişiyi yasa dışı bahis oynayarak yüksek kazanç elde etmeleri vaadiyle 2 milyon 165 bin lira dolandırdığı öne sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 3 ilde 95 kişiyi yasa dışı bahis oynayarak yüksek kazanç elde etmeleri vaadiyle 2 milyon 165 bin lira dolandırdığı öne sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yasa dışı bahis sitelerinden çok sayıda kişinin yüksek kazanç elde etmesini sağladıklarını belirterek dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Ekip, yaklaşık bir aylık teknik ve fiziki takiple, grup üyelerinin, yüksek miktarda bahis kazandıklarını ancak paranın yurt dışından transfer edilmesi için havale masraflarının ödenmesi gerektiğini söyleyerek 95 kişiden 2 milyon 165 bin lira aldıklarını tespit etti.

Kimlikleri belirlenen 25 şüpheliden 19'u, Adana, Mersin ve Bartın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Aralarında şebeke elebaşı olduğu iddia edilen M.Ş. ile bir kadının da olduğu zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis, adreslerinde bulunamayan 6 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:19 Kaynak: AA
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