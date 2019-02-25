Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon

Adana Merkezli Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon

1 saat önce

Adana merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Adana Merkezli Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Adana merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf toplam 18 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda şu ana kadar 3'ü Adana'da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Hava ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 9 astsubay ve 6 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:10 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi

"JİTEM'ci Albayım" Dedi, 570 Bin Lira Dolandırdı Reynmen, 130 Milyon İzlenen 'Derdim Olsun' Klibinden 120-130 Bin Kazandığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:35:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]