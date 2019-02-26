Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon

Adana Merkezli Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon

1 saat önce

Adana merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Adana Merkezli Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Adana merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf toplam 18 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda şu ana kadar 3'ü Adana'da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Hava ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 9 astsubay ve 6 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları iddia ediliyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:05 Kaynak: İHA

Adana, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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