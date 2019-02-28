Adana Merkezli Fetö'nün Askeri Yapılanmasına Operasyon
38 dakika önce
Adana merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.
Adana merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf toplam 18 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda şu ana kadar 3'ü Adana'da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Hava ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 9 astsubay ve 6 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları iddia ediliyor. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 zanlı da bu kişilerle birlikte adliyeye sevk edildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:21 Kaynak: İHA
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