Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika

Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

10.10.2020 10:42
Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama, System.String[]

ADANA merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü ev hapsine çarptırıldı.

ADANA merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü ev hapsine çarptırıldı. 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Karar üzerine, 7 Ekim günü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Adana ile İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye'de şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Aralarında öğretmen, polis memuru, hemşire, doktor ve laboratuvar teknikeri de olan şüphelilerin FETÖ'nün haberleşme ağı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve mahrem yapı içerisinde bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü ev hapsine çarptırıldı. 10'u adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüphelilerden 3'ü ise savcılıktaki  ifadelerinin ardından salıverildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli ise aranıyor.


Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama
Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama
Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama
Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana merkezli FETÖ operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika

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