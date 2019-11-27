Adana merkezli FETÖ operasyonunda 21 kişi yakalandı

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Ankara ve Mersin'de 23'ü görevden ihraç edilmiş eski polis, 3'ü sivil 26 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı, 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 21 şüpheli, adli tıp biriminde alınan sağlık raporlarının ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. - ADANA