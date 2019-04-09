Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli Fetö Operasyonunda 50 Gözaltı

Adana Merkezli Fetö Operasyonunda 50 Gözaltı

1 saat önce

Adana merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda meslekten ihraç edilen 50 polis gözaltına alındı.

Adana Merkezli Fetö Operasyonunda 50 Gözaltı, System.String[]
Adana merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda meslekten ihraç edilen 50 polis gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si aktif görevde, 57'si Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen toplam 59 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli Ankara, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Mersin, Nevşehir ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonda şüphelilerden 50'si gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda, elde edilen dijital verilerin incelenmesi ve örgüt içindeki itirafçıların ifadelerine göre; şüphelilerin örgüt içerisinde zümre başkanı/öğretmen/vekil şahıs olarak adlandırılan 'mahrem imamlara' bağlı bulundukları, 17/25 Aralık darbe girişiminin ardından örgütle bağlarını koparmadıkları ve örgüt faaliyetlerine devam ettikleri değerlendiriliyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:57 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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