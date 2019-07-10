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Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

1 saat önce

Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]
Adana, 3. Sayfa
Adana merkezli 8 ilde FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10'u aktif görevde, 2'si meslekten ihraç edilmiş şüpheli 12 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Muş, Kars, Muğla ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı olan firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda şahısların, başka bir soruşturmada elde edilen dijital materyalde bulunan örgüte ait 'fişleme belgeleri'nde örgüt mensubu şeklinde kodlandıkları, etkin pişmanlıktan yararlanan şahıslarca haklarında verilmiş beyan ve teşhis işleminin bulunduğu, örgüt tarafından 'mahrem imamlarla' gizli bir şekilde haberleşmek amacıyla kullanılan ankesörlü ve sabit hatlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları ifade edildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
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