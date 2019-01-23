Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
52 dakika önce
Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Adana
merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2'si kadın 12 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp
Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Polis
ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:24 Kaynak: AA
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