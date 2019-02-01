Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

41 dakika önce

Adana merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 asker adliyeye sevk edildi.

Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 asker adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonda 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

Ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu iddia edilen 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu ileri sürülen 22'si muvazzaf subay ve astsubay 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ocak'ta Adana merkezli 18 ilde düzenlediği operasyonda, 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:28 Kaynak: AA

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