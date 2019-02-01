Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
41 dakika önce
Adana merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 asker adliyeye sevk edildi.
Adana
merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 asker adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonda 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.
Ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu iddia edilen 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu ileri sürülen 22'si muvazzaf subay ve astsubay 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Ocak'ta Adana merkezli 18 ilde düzenlediği operasyonda, 16 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:28 Kaynak: AA
Kocasını Öldüren Kadın: Akşam Tartıştık, Sabah İlişkiye Girmek İsteyince Bıçağı Savurdum
Mustafa Sarıgül'ün Seçim Sloganı Güldürdü: Sevgiliye Kırmızı, Şişli'ye Sarıgül
Barlar Sokağındaki Yasak Aşk Cinayetinin Sır Perdesi Aralanıyor: Sevgilisini Kendi Kardeşinden Kıskanmış
ABD'den Çok Konuşulacak Karar: Gazze ve Batı Şeria'ya Yardım Kesildi