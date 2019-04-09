Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Adana merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 2 şüpheli, Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.
Adana
merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 2 şüpheli, Kahramanmaraş
'ta gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta iki adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, meslekten ihraç polis A.E. ve M.A'yı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüphelinin Adana'ya gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:26 Kaynak: AA
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