Son Dakika Haberleri: Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Adana merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 2 şüpheli, Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Adana merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında polislikten KHK ile ihraç edilmiş 2 şüpheli, Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta iki adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, meslekten ihraç polis A.E. ve M.A'yı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüphelinin Adana'ya gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:26 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Adana, Güncel
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