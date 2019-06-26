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Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26 gözaltı

1 saat önce

Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26 gözaltı, System.String[]
Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında, aralarında görevde bulunan ve ihraç olan asker, polis, öğretmen ile askeri okul ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adana merkezli Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksaray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı olan firari 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerden bir kısmının, FETÖ'nün 'KPSS çalışma evleri'nde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı, Bank Asya'ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu 'mahrem imam' olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:53 Kaynak: İHA
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