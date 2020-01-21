Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 22 gözaltı kararı verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 22 gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 22 gözaltı kararı verildi

21 dakika önce

Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen kişilerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 22 gözaltı kararı verildi, System.String[]

Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen kişilerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamında meslekten ihraç edilen polislerle askeri ve polis okulu öğrencilerine "abi"lik yaptığı iddia edilen ve üst düzey örgüt üyelerinin saklanmasına yardımcığı olduğu ileri sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul'da söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:40 Kaynak: AA
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