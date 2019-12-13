Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı

6 saat önce

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı, System.String[]

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik 11 Aralık'ta Adana, Ankara ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında aktif görevdeki doktor ve polis ile askeri okul öğrencisinin de bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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