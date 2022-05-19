Adana merkezli gündüz düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana merkezli gündüz düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

19.05.2022 09:54
Adana merkezli gündüz düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Adana merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu 24 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasının ardından özel harekat polislerinin de desteğiyle Adana ve Diyarbakır'da 26 adrese operasyon düzenledi.

Bazı adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle de arama yapıldı.

Ekipler, Adana ve Diyarbakır'da 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 10,67 gram sentetik uyuşturucu, 1,31 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 15 mermi, 2 hassas terazi ile sahte 18 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltındaki 12 zanlı emniyete götürüldü.

Polis, adreslerinde bulunamayan 12 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Polis, narkotik operasyonunda ağız içinde bile uyuşturucu aradı Polis, narkotik operasyonunda ağız içinde bile uyuşturucu aradı Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı Polis, şüphelinin ağzında uyuşturucu aradı
Kaynak: AA

Diyarbakır, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana merkezli gündüz düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
09:21 Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu!
09:10 Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
07:40 Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
07:29 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 10:01:38. #1.11#
SON DAKİKA: Adana merkezli gündüz düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement