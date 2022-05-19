Adana merkezli gündüz düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Adana merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu 24 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması" yönündeki talimatına uyarak, havanın aydınlanmasının ardından özel harekat polislerinin de desteğiyle Adana ve Diyarbakır'da 26 adrese operasyon düzenledi.

Bazı adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle de arama yapıldı.

Ekipler, Adana ve Diyarbakır'da 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 10,67 gram sentetik uyuşturucu, 1,31 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 15 mermi, 2 hassas terazi ile sahte 18 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltındaki 12 zanlı emniyete götürüldü.

Polis, adreslerinde bulunamayan 12 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.