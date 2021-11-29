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Son dakika haber: Hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

29.11.2021 10:06

Son dakika haber... Adana merkezli 3 ildeki hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Adana merkezli 3 ildeki hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yapan şebekeye yönelik operasyonda aranan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi.

Ekiplerin daha önce Yüreğir ilçesindeki bir iş yerinde şasi numaraları değiştirilmiş çalıntı 8 elektrikli bisiklet ele geçirdiği, bunun üzerine 6 ay süren teknik ve fiziki takiple şebekeyi ortaya çıkardığı öğrenildi.

Operasyonda çalıntı olduğu tespit edilen 20 motosiklet ile 67 elektrikli bisiklet de ele geçirildi.

Şebekenin, İstanbul'dan çalınan bir elektrikli bisikletin şasi numarasını yine çalıntı 41 ayrı elektrikli bisiklette kullandığı belirlendi.

Elebaşılığını B.S'nin yaptığı iddia edilen şebekenin çalışma yöntemine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Buna göre, zanlılar arasındaki B.D'nin çaldığı motosiklet ve elektrikli bisikletlerin A.H.E'ye ait atölyede şasi numaralarının değiştirildiği, H.H'nin sahte fatura düzenlediği, S.M'nin de internetteki bir e-ticaret sitesinden satışını gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 11'i ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden şebeke elebaşı olduğu ileri sürülen B.S. ile B.D, A.H.E, H.H. ve S.M. tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yapan bir şebekeye yönelik çalışma başlatmıştı. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 24 Kasım'da Adana merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa'da tespit ettiği adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla 14 zanlıyı yakalamıştı.

Adreslerde, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda elektrikli bisiklet ve motosiklet ele geçirilmişti.

Son dakika haber: Hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Bisiklet, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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