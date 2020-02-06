Adana merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklandı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklandı. - Son Dakika

Adana merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

17 dakika önce

Adana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i cezaevine gönderildi.

Adana merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklandı., System.String[]

Adana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 15'i cezaevine gönderildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarınca düzenlenen ihalelere fesat karıştırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında aranan 8 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 151'e yükseldi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan şüphelilerden 40'ının emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 2'si kadın 40 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 25'i serbest bırakıldı.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 17 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu kurumlarınca düzenlenen ihalelere fesat karıştırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında yaptığı araştırmayla bir grubun 26 ildeki üniversite, hastane ve okul kantini ihalelerine fesat karıştırdığını belirlemişti.

Ekipler, gözaltı kararı verilen 158'i şirket yöneticisi ve çalışanı ile 10'u kamu görevlisi 168 zanlıyı yakalamak için iki gün önce 34 ilde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlediği eş zamanlı operasyonda 143 kişiyi gözaltına almıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:40 Kaynak: AA
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