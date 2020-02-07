Adana merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yakalanan 59 zanlı adliyeye götürüldü - Son Dakika

Adana merkezli 34 ilde üniversite, hastane ve kantin ihalelerine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 59'u daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kamu kurumlarınca düzenlenen ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 151 kişinin gözaltına alındığı operasyonda emniyet sorgusu süren 111 kişinin daha işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 52'si Cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, 59'u ise Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Dün adliyeye götürülen 40 şüpheliden 15'inin tutuklandığı, 25'inin serbest bırakıldığı operasyon kapsamında gözaltında tutulan şüpheli kalmadı.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 17 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 ildeki üniversite, hastane ve okul kantini ihalelerine fesat karıştırdıkları öne sürülen 158'i şirket yöneticisi ve çalışanı ile 10'u kamu görevlisi 168 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 4 Şubat'ta 34 ilde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 151 şüpheli yakalanmıştı.