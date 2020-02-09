Adana merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yakalanan zanlıların tehditle para aldığı... - Son Dakika

Adana merkezli 34 ilde 4 Şubat'ta düzenlenen ve 64 kişinin tutuklandığı ihaleye fesat karıştırma operasyonunda zanlıların ihaleye giren rakiplerinden 150 bin liraya kadar para aldığı öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kamu kurumlarınca düzenlenen ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 151 şüphelinin gözaltına alındığı, 64'ünün tutuklandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Şebeke elebaşı olduğu öne sürülen D.B. ile zanlılar arasındaki kardeşleri K.B. ve E.B'nin Kırşehir'deki bir ihaleye katılmak için yola çıktıkları sırada yakalandıkları öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 7 tabanca, 3 av tüfeği, 133 mermi, 130 av tüfeği kartuşu, 2 uyuşturucu hap ve 284 gram esrar ele geçirildi.

Şebekenin, ihaleye katılmasını istemedikleri kişilerin ihaleye girmesine karşı tehditle 150 bin liraya kadar para aldığı öne sürüldü.

Öte yandan, bazı zanlıların suçtan elde ettikleri paralarla lüks yaşam sürdüğü iddia edildi.

Adreslerinde bulunamayan 17 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 ildeki üniversite, hastane ve okul kantini ihalelerine fesat karıştırdıkları öne sürülen 158'i şirket yöneticisi ve çalışanı ile 10'u kamu görevlisi 168 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 4 Şubat'ta 34 ilde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 151 şüpheli yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 64'ü tutuklanmış, 87'si serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 90 milyon lira bedelli 48 ihaleyle ilgili de yasal işlem başlatılmıştı.