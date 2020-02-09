Adana merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yakalanan zanlıların tehditle para aldığı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yakalanan zanlıların tehditle para aldığı... - Son Dakika

Adana merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yakalanan zanlıların tehditle para aldığı...

6 saat önce

Adana merkezli 34 ilde 4 Şubat'ta düzenlenen ve 64 kişinin tutuklandığı ihaleye fesat karıştırma operasyonunda zanlıların ihaleye giren rakiplerinden 150 bin liraya kadar para aldığı öne sürüldü.

Adana merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yakalanan zanlıların tehditle para aldığı..., System.String[]

Adana merkezli 34 ilde 4 Şubat'ta düzenlenen ve 64 kişinin tutuklandığı ihaleye fesat karıştırma operasyonunda zanlıların ihaleye giren rakiplerinden 150 bin liraya kadar para aldığı öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kamu kurumlarınca düzenlenen ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 151 şüphelinin gözaltına alındığı, 64'ünün tutuklandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Şebeke elebaşı olduğu öne sürülen D.B. ile zanlılar arasındaki kardeşleri K.B. ve E.B'nin Kırşehir'deki bir ihaleye katılmak için yola çıktıkları sırada yakalandıkları öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 7 tabanca, 3 av tüfeği, 133 mermi, 130 av tüfeği kartuşu, 2 uyuşturucu hap ve 284 gram esrar ele geçirildi.

Şebekenin, ihaleye katılmasını istemedikleri kişilerin ihaleye girmesine karşı tehditle 150 bin liraya kadar para aldığı öne sürüldü.

Öte yandan, bazı zanlıların suçtan elde ettikleri paralarla lüks yaşam sürdüğü iddia edildi.

Adreslerinde bulunamayan 17 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 ildeki üniversite, hastane ve okul kantini ihalelerine fesat karıştırdıkları öne sürülen 158'i şirket yöneticisi ve çalışanı ile 10'u kamu görevlisi 168 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince 4 Şubat'ta 34 ilde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 151 şüpheli yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 64'ü tutuklanmış, 87'si serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 90 milyon lira bedelli 48 ihaleyle ilgili de yasal işlem başlatılmıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Büyükelçiliği'nden Libya iddiası: Taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor
Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi "Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 18:23:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana merkezli ihaleye fesat karıştırma operasyonunda yakalanan zanlıların tehditle para aldığı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]